Грузовик вылетел с трассы на трамвайную остановку в Челябинске
Грузовик вылетел на трамвайную остановку, где сбил женщину. ДТП произошло на проспекте Победы в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.
Правоохранители рассказали, что большегруз «выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение остановочного комплекса». Под колесами грузовика пострадала женщина, ее доставили в областную больницу № 3 в крайне тяжелом состоянии.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.