Грузовик вылетел с трассы на трамвайную остановку в Челябинске

Правоохранители рассказали, что большегруз «выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение остановочного комплекса». Под колесами грузовика пострадала женщина, ее доставили в областную больницу № 3 в крайне тяжелом состоянии.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.