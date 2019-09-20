  • Грузовик вылетел с трассы на трамвайную остановку в Челябинске

    20 сентября 2019, 14:17

    Анастасия Карпеева

    Грузовик вылетел на трамвайную остановку, где сбил женщину. ДТП произошло на проспекте Победы в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

    Правоохранители рассказали, что большегруз «выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение остановочного комплекса». Под колесами грузовика пострадала женщина, ее доставили в областную больницу № 3 в крайне тяжелом состоянии.

    На место прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.