Грузовик вылетел с дороги в центре Москвы и врезался в подземный переход

Фура вылетела на Садовом кольце на тротуар. Многотонная машина протаранила рекламный щит и врезалась в подземный переход.

«[Улица] Садовая-Каретная, дом № 4. Водитель, управляя грузовым автотранспортом, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, после чего совершил столкновение с препятствием», — рассказали «360» в пресс-службе главка столичного МВД.

В полиции добавили, что водителя фуры отвезли в больницу, больше пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Источник добавил, что у мужчины появились проблемы с сердцем, поэтому он потерял управление машиной.