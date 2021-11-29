Грузовик выехал на перрон в Липецке и сбил человека насмерть

Грузовик совершил наезд на перрон липецкого автовокзала. Погиб стоящий там человек, пассажиры автомобиля попали в больницу.

В Липецке на перрон автовокзала выехал грузовой автомобиль. Это привело к гибели человека, передает ТАСС, ссылаясь на областную администрацию.

Водитель машины и два его пассажира были отправлены в больницу. На месте происшествия начала работу оперативно-следственная группа. Автомобиль принадлежал локальным автобусным линиям.

Ранее сообщалось о том, как грузовик врезался в частный дом в деревне Малая Белоносова под Каменском-Уральским. В этот момент в доме находились трое взрослых и двое детей. Здание получило сильные повреждения, были оборваны провода электроэнергии. Никто из обитателей дома не пострадал.

Еще раньше грузовик и дорожная техника столкнулись на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Никто не пострадал, но дорога оказалась перекрыта.