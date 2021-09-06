Грузовик врезался в жилой дом в Татарстане

В Татарстане случилось ДТП с участием грузового авто, передает сайт inkazan.ru.

Авария произошла в деревне Шигаево. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Машина снесла забор и вписалась в стену жилого дома. В результате мужчина, управлявший большегрузом, получил травмы. Спасатели вытащили его из кабины и передали медикам. Пострадавшему диагностировали переломы ног и закрытую черепно-мозговую травму.