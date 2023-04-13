Происшествия 13 апреля 2023, 18:51 Грузовик врезался в жилой дом в Челябинской области

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В городе Златоуст Челябинской области грузовой автомобиль врезался в жилой дом по улице Зеленой и пробил стену здания. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза не смог справиться с управлением и при движении на спуск врезался в дом, после чего машина загорелась. От полученных травм водитель фуры скончался на месте ДТП.

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Отмечается, что пострадавших среди жильцов дома нет.