Происшествия 04 августа 2023, 13:34 Грузовик врезался в трубопровод тепловой сети в Челябинской области

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Грузовой автомобиль въехал в опору трубопровода тепловой сети в Саткинском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, дорожная авария произошла в районе территории «Комбината Магнезит». Водитель за рулем грузовой фуры не убедился, что опустил кузов после проверки на охранном посту, и врезался в опору.

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Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.