04 августа 2023, 13:34
Грузовик врезался в трубопровод тепловой сети в Челябинской области
Грузовой автомобиль въехал в опору трубопровода тепловой сети в Саткинском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, дорожная авария произошла в районе территории «Комбината Магнезит». Водитель за рулем грузовой фуры не убедился, что опустил кузов после проверки на охранном посту, и врезался в опору.
Реклама
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.
ДТП
Реклама
Реклама