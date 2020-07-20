Машина такси врезалась в грузовик на Ярославском шоссе. Один человек погиб

Машина такси влетела в грузовик на 22-м километре Ярославского шоссе. Жертвой ДТП стал один человек. Об этом «360» сообщили в ГУВД по Москвовской области.

«22-й километр [трассы] М-8, движение в область. Автомобиль Skoda совершил наезд на стоячее транспортное средство грузовик-самосвал. В результате ДТП один человек погиб. Четыре человека получили травмы. Все пострадавшие находились в легковушке», — рассказал собеседник.

Авария произошла утром в понедельник, 20 июля, в районе 06:00. Информации о причинах ДТП пока нет.

По данным паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «ВКонтакте», все случилось около подмосковного Королева.