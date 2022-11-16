Происшествия 16 ноября 2022, 18:04 Грузовик врезался в стену в Лефортовском тоннеле в Москве

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Грузовик въехал в стену Лефортовского тоннеля в Москве. Об этом сообщил телеканал "Царьград" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

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По данным сайта "Дни.ру", водитель не справился с управлением, в результате чего фура перевернулась. Первые полчаса после ДТП движение оказалось перекрыто на двух полосах из трех. Подробностей о происшествии и информации о пострадавших пока нет.