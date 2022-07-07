Серьезное ДТП произошло на улице Дзержинского в Новороссийске. Грузовик без водителя врезался в опору ЛЭП и в жилой дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группы в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация произошла неподалеку от гостиницы «Шоколад». Во время поворота в грузовике открылась дверь. Водитель попытался ее закрыть, однако выпал из кабины. Грузовик без водителя продолжил движение и врезался в опору ЛЭП и в жилой дом.

В результате водитель заработал травмы различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение.