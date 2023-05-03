Происшествия 03 мая 2023, 16:31 Грузовик врезался в ограждение в Ленобласти

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ДТП произошло на 42-м километре федеральной трассы Р-23 в Ленинградской области. Там грузовик врезался в ограждение. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась 2 мая. Фура, перевозившая металлические конструкции, въехала в барьерное ограждение и опору освещения. В результате содержимое машины вылетело на проезжую часть.

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Из-за аварии несколько проезжих полос оказались забаррикадированными. Информации о погибших и пострадавших не поступало.