Происшествия 22 марта 2023, 15:42 Грузовик врезался в надземный пешеходный мост в Екатеринбурге

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Грузовой автомобиль снес опоры надземного пешеходного моста в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель фуры случайно поднял кузов, после чего врезался в мост. В результате аварии конструкция сошла с опор и упала на проезжую часть.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», в момент ДТП пешеходов на мосту не было, водителя грузовика госпитализировали.

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