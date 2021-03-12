Грузовик врезался в магазин после аварии, которая произошла на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе 11 марта, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Примерно в 16:00 водитель Mitsubishi превысил скорость и выехал на встречную полосу. Авто столкнулось с большегрузом Volvo с полуприцепом. Грузовик в свою очередь въехал во встречный MAN, после чего врезался в стену магазина. В результате произошедшего никто не пострадал.