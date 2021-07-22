Грузовик врезался в легковушку в Новосибирской области

В Новосибирской области произошла авария с участием грузовика Hyundai и легковушки Toyota. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось недалеко от деревни Вороново. Грузовик врезался в легковушку, которая была припаркована на обочине. Авто было несправно, и водитель включил аварийные сигналы и выставил знак аварийной остановки.

Мужчина, управлявший большегрузом, не заметил этого и вписался в машину. С полученными травмами его госпитализировали.