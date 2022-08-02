Грузовик врезался в легковую машину и протащил ее по дороге в Ленобласти

Грузовик и легковая машина столкнулись в Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.

По данным ИА «Невские новости», водитель фуры не заметил легковушку, когда перестраивался. После столкновения грузовик несколько метров протащил ее перед собой.

«Водитель жив, сам вышел через пассажирскую дверь. Машина, стоявшая на обочине на аварийке, чудом не стала третьим фигурантом ДТП», — рассказал очевидец аварии.