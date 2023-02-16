16 февраля 2023, 15:25
Грузовик врезался в иномарку в Нижегородской области
В Нижегородской области произошла авария, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
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ДТП случилось на трассе Работки — Порецкое. Водитель «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения и вписался в иномарку Renault Sandero. Мужчина, управлявший грузовиком, скончался от полученных травм. Водитель легковушки и его пассажирка с пятилетним ребенком пострадали.
ДТП
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