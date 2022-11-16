Происшествия 16 ноября 2022, 13:14 Грузовик врезался в автобус из-за приступа эпилепсии у водителя в Казани

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«КамАЗ» и пассажирский автобус столкнулись в Казани. Причиной стал приступ эпилепсии у водителя грузовика, сообщило издание Inkazan со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу.

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По предварительным данным, мужчине стало плохо, после чего он отпустил руль и фура вылетела на встречную полосу, где и случилась авария. Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал. Они побежали оказывать первую помощь водителю «КамАЗа», который позже пришел в себя.