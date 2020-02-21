Грузовик врезался в аптеку под Краснодаром

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось узнать, что КамАз проехал оживленный перекресток на полном ходу, врезавшись в другой автомобиль. Грузовик съехал с дороги и врезался в аптеку.

Как сообщают свидетели, в легковом автомобиле были мужчина и ребенок. Они обошлись без серьезных травм. В аптеке также никого не было. О том, в каком состоянии находится водитель большегруза, неизвестно. Об этом написал сайт «Дни.ру».