Происшествия 10 июля 2023, 19:18 Грузовик Volvo сгорел на трассе в Забайкальском крае

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Грузовой автомобиль Volvo полностью сгорел на трассе Чита — Хабаровск в Карымском районе Забайкальского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.

По предварительным данным, пожар произошел в районе села Урульга, на место происшествия выехали сотрудники «Забайкалпожспаса».

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Отмечается, что в результате возгорания машины никто не пострадал, сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.