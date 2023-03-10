Эксклюзив 10 марта 2023, 07:01 Грузовик влетел в самосвалы на Калужском шоссе Грузовик столкнулся с самосвалами на Калужском шоссе в Новой Москве, пассажира зажало

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На Калужском шоссе в Новомосковском административном округе столкнулись два самосвала и грузовик. Пострадал пассажир последнего, его госпитализировали, рассказал источник «360».

Грузовик Isuzu около 01:17 в районе деревни Десна въехал в припаркованные самосвалы. Водитель не пострадал, а пассажира зажало. Приехавшие на место ДТП спасатели освободили его и передали медикам. Мужчину 1982 года рождения увезли в «Коммунарку» с переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

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В центре Москвы ночью 10 марта потушили пожар. В трехкомнатной квартире загорелись вещи, произошло сильное задымление. Сначала вывели двух пьяных человек, потом, в процессе тушения, встретили еще одного.

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