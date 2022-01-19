Грузовик влетел в отбойник в Новгородской области

Серьезное ДТП произошло на федеральной автотрассе М-10. Об этом «Новгород.ру» со ссылкой на управление ГИБДД по Новгородской области.

Там пьяный мужчина за рулем КамАЗа с полуприцепом уснул во время управления транспортным средством. Направлялся он из Санкт-Петербурга в Москву.

В результате автомобиль врезался в дорожный знак, а затем — в отбойник. Информация о пострадавших не поступала, однако грузовик и кондитерские изделия, которые он вез, получили заметные повреждения, передали Nation News.