Происшествия 14 января 2024, 20:04 Грузовик влетел в ограждение на МКАД Дептранс Москвы: водитель врезался в ограждение на 14-м километре МКАД

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На Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли сотрудники городских оперативных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что на внутренней стороне 14-го километра МКАД водитель фуры, не справившись с управлением, влетел в ограждение.

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На опубликованном дептрансом видео видно, как большегруз повело влево через все полосы, затем он врезался в ограждение. От удара кабину фуры практически разворотило, после она задымилась. О состоянии водителя грузовика не уточняется. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

Водителей предупредили о затрудненном движении в районе аварии и порекомендовали пользоваться другими маршрутами.

На внешней стороне 52-го километра МКАД утром 10 января также произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.