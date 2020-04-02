Грузовик влетел в магазин в Чехове и застрял кабиной в стене. Фото

Водитель грузовика врезался в магазин «Пятерочка» в Чехове. Часть кабины проломила стену и разрушила стеллажи с товарами. К счастью, никто не пострадал.

«Информацию о ДТП подтверждаем. На улице Комсомольская, в районе дома №17. Пострадавших нет», — сообщил «360» дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На фотографиях с места аварии видно, что КамАЗ пробил стену в магазине, за которой стояли стеллажи с алкоголем. От удара коробки упали на пол, а бутылки разлетелись по магазину.

Как уточнили издании «Чехов-Вид», водитель не справился с управлением. Перед тем как въехать в здание, он снес ограждение. В тот момент в магазине никого рядом со стеллажами не было.