Эксклюзив 29 января 2024, 22:07 Грузовик влетел в легковушку на Минском шоссе в Подмосковье Источник «360» сообщил о погибшем в ДТП с грузовиком и седаном на Минском шоссе

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Встречное столкновение большегруза и легкового автомобиля произошло на пункте сбора оплаты машин на 46-м километре Минского шоссе. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что седан, по всей видимости, ошибся полосой въезда. Когда он уже приближался к пункту оплаты, его снес едущий на скорости грузовик.

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Источник «360» в экстренных службах Московской области сообщил, что в результате аварии один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. В обстоятельствах аварии разберутся дорожные службы.