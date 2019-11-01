Грузовик въехал в жилой дом в Тюменской области

«По предварительным данным, водитель „Волги“ пытался повернуть из второго ряда направо. Водитель грузовика попытался уйти от аварии и врезался в жилой дом. Столкновение произошло по касательной», — заявила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

По информации ГИБДД, водитель «Волги» находился в трезвом состоянии.

Фотографии ДТП опубликовали в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к публикации пользователи отметили, что инцидент произошел на пересечении улиц Садовая и Луначарского. По словам сестры пострадавшей, ни один водитель не признает свою вину в аварии.

«В результате ДТП мой дом съехал с фундамента. Погнуло сайдинг, окна растрескались, внутри все пришло в негодность. Теперь все нужно вскрывать, дом поднимать. Жить теперь негде», — пояснила владелица дома Ирина. Ей пообещали, что 5 ноября вневедомственная комиссия определит размер повреждений.