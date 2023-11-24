24 ноября 2023, 13:18
Грузовик въехал в столб у станции метро «Каширская» в Москве
Источник «360»: грузовик врезался в столб у станции метро «Каширская» в Москве
Грузовик столкнулся с бетонным столбом у станции метро «Каширская» в Москве. В результате тот задел пассажирский автобус и навис над проезжей частью. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, столб с дорожными знаками склонился над одной из полос в сторону центра. Никто из пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту № Е80, не пострадал.
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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ДТП.
Ранее ДТП с двумя грузовиками произошло на 245-м километре ЦКАД в Новой Москве. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей — ему оторвало кисть руки. Мужчину экстренно госпитализировали.
ДТП
Москва 2023
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