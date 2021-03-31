Грузовик в Пензе насмерть сбил пенсионерку

В Пензе в Терновке днем 30 марта произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось возле дома № 7 по улице Экспериментальной.

Информацией поделились городское издание "Пенза-пресс" со ссылкой на источник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По словам ведоства, автомобиль МАЗ, за рулем которого находился 30-летний мужчина, сбил 73-летнюю женщину. Она умерла на месте происшествия от совокупности полученных травм.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего.