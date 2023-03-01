01 марта 2023, 14:34
Грузовик в Москве во время ремонта насмерть раздавил водителя
Водителя на юге Москвы насмерть придавила кабина грузовика
На юге Москвы под кабиной грузовика погиб водитель. Его зажало во время ремонтных работ, рассказал источник «360».
В 13:38 спасателей вызвали на улицу Чертановской к зажатому водителю грузовика Iveco. Мужчина занимался ремонтом, и кабина придавила его. Спасатели подняли конструкцию, передали пострадавшего медикам, но он скончался.
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Подробности случившегося уточняются. Официально данные пока не подтвердили.
Москва 2022
Грузовики
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