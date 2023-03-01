Эксклюзив 01 марта 2023, 14:34 Грузовик в Москве во время ремонта насмерть раздавил водителя Водителя на юге Москвы насмерть придавила кабина грузовика РИА «Новости»

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На юге Москвы под кабиной грузовика погиб водитель. Его зажало во время ремонтных работ, рассказал источник «360».

В 13:38 спасателей вызвали на улицу Чертановской к зажатому водителю грузовика Iveco. Мужчина занимался ремонтом, и кабина придавила его. Спасатели подняли конструкцию, передали пострадавшего медикам, но он скончался.

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Подробности случившегося уточняются. Официально данные пока не подтвердили.