22 февраля 2020, 19:28
Грузовик уронил контейнер с мусором на машину на юге Москвы
Перевозивший контейнер со строительным мусором грузовик уронил свою ношу на крышу такси. Это произошло на Большой Тульской улице на юге Москвы. Видео с места событий появилось на YouTube-канале «Такси Buivol».
Очевидцы заявили, что мусора в контейнере было очень много, поэтому он просто перевесил через кузов грузовика. Судя по видео, пассажиры и водитель грузовика в момент падения на крышу машины контейнера успели выйти.
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД сообщило, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако в результате аварии движение на дороге остановилось. Последствия ДТП устраняют.