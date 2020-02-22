Грузовик уронил контейнер с мусором на машину на юге Москвы

Очевидцы заявили, что мусора в контейнере было очень много, поэтому он просто перевесил через кузов грузовика. Судя по видео, пассажиры и водитель грузовика в момент падения на крышу машины контейнера успели выйти.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД сообщило, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако в результате аварии движение на дороге остановилось. Последствия ДТП устраняют.