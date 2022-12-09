Происшествия 09 декабря 2022, 13:24 Грузовик улетел в кювет на северо-западе Петербурга

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Самосвал выехал с проезжей части на северо-западе Санкт-Петербурга и оказался в кювете. Об этом сообщил Telegram-канал Мегаполис.

По данным сайта «Политика сегодня», водитель грузовика не смог справиться с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. По предварительным данным, авария произошла из-за плохих условий на дороге.

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Грузовик увяз в снегу, специальная техника прибыла для его вызволения из заснеженного кювета.

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