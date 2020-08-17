Грузовик столкнулся с внедорожником в Хабаровском крае. Четыре человека погибли

Грузовик и внедорожник столкнулись лоб в лоб утром 17 августа на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Четверо человек, в том числе один ребенок, погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным спасателей, травмы получили еще двое взрослых и один ребенок. Пострадавших увезли в больницу. От удара внедорожник превратился в груду металлолома.

Во время аварии машины снесли несколько растущих на обочине дороги деревьев. Чтобы достать людей из искореженных автомобилей, спасатели применили спецтехнику.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

На месте ДТП и в больнице, куда отвезли пострадавших, работают психологи. Точной информации о причине аварии пока нет.