Грузовик столкнулся с трамваем в Москве, сдвинув его с рельсов

На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай, который от столкновения сошел с рельсов. Никто не пострадал, сообщил столичный департамент транспорта.

ДТП произошло вблизи дома № 24 по Живописной улице. Столкнулись трамвай маршрута 28к и КамАЗ.

По предварительным данным, виновником аварии был водитель грузовика.

Трамваи маршрута 28к после ДТП ходили с задержками, их маршрут изменили. Позднее трамвайное движение на северо-западе Москвы полностью восстановили.

На днях в Петербурге трамвай попал в аварию на перекрестке. Когда он поворачивал влево, в вагон въехала иномарка. Водитель машины не успел затормозить.

А в Москве задержали водителя, врезавшегося в отбойник на МКАД. Мужчина был в неадекватном состоянии. Задержанным оказался бывший топ-менеджер Johnson & Johnson 54-летний Григорий Неменов. В его Mercedes GLS нашли около 100 миллионов рублей наличными и кокаин.