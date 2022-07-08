Грузовик столкнулся с шестью автомобилями на востоке Москвы

Столкновение сразу семи машин произошло на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции, грузовик Scania въехал в шесть машин, стоявших на светофоре. Ведомство опубликовало в Telegram-канале фотографии с места событий.

В ходе беседы с прибывшими на место дорожными инспекторами водитель грузовика пояснил, что не справился с управлением из-за ослепившего солнца.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за аварии временно изменили движение трамваи №№36, 37 и 43.

В Госавтоинспекции уточнили, что сейчас затруднений в движении транспорта на дороге нет. По факту аварии начали проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства происшествия.