Грузовик столкнулся с локомотивом на переезде в Башкирии
Столкновение грузовика Volvo и локомотива произошло на железнодорожном перегоне башкирского Нефтекамска. Об этом сообщил начальник УГИБДД республиканского главка МВД Динар Гильмутдинов.
По предварительным данным, водитель грузовика заехал на пути во время запрещающего сигнала светофора, где столкнулся с локомотивом.
В результате происшествия никто не пострадал, но оба транспортных средства получили значительные повреждения.
В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие аварийные службы. Подробности аварии уточняются.