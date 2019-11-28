  • Грузовик столкнулся с локомотивом на переезде в Башкирии

    28 ноября 2019, 18:11

    Анатолий Минкин

    Столкновение грузовика Volvo и локомотива произошло на железнодорожном перегоне башкирского Нефтекамска. Об этом сообщил начальник УГИБДД республиканского главка МВД Динар Гильмутдинов.
    Грузовик столкнулся с локомотивом на переезде в Башкирии | Изображение 1
    Источник фото: 102gibdd

    По предварительным данным, водитель грузовика заехал на пути во время запрещающего сигнала светофора, где столкнулся с локомотивом.

    В результате происшествия никто не пострадал, но оба транспортных средства получили значительные повреждения.

    Грузовик столкнулся с локомотивом на переезде в Башкирии | Изображение 2
    Источник фото: 102gibdd

    В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие аварийные службы. Подробности аварии уточняются.