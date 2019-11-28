Грузовик столкнулся с локомотивом на переезде в Башкирии

Источник фото: 102gibdd

По предварительным данным, водитель грузовика заехал на пути во время запрещающего сигнала светофора, где столкнулся с локомотивом.

В результате происшествия никто не пострадал, но оба транспортных средства получили значительные повреждения.

Источник фото: 102gibdd

В данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие аварийные службы. Подробности аварии уточняются.