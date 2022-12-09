09 декабря 2022, 18:41
Грузовик столкнулся с легковушкой на внутренней стороне 98 км МКАД
ДТП произошло на внутренней стороне 98-го километра МКАД. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу московского департамента транспорта.
Авария случилась после развязки с Ярославским шоссе. Грузовик врезался в припаркованную машину. На место происшествия прибыли сотрудники органов. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Реклама
«Движение в сторону съезда на Хабаровскую улицу осуществляется по четырем полосам из пяти», — отметили в ведомстве.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама