Происшествия 09 декабря 2022, 18:41 Грузовик столкнулся с легковушкой на внутренней стороне 98 км МКАД

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ДТП произошло на внутренней стороне 98-го километра МКАД. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу московского департамента транспорта.

Авария случилась после развязки с Ярославским шоссе. Грузовик врезался в припаркованную машину. На место происшествия прибыли сотрудники органов. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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«Движение в сторону съезда на Хабаровскую улицу осуществляется по четырем полосам из пяти», — отметили в ведомстве.

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