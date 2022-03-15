Грузовик столкнулся с иномаркой в Новосибирске. Есть погибшие

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Там столкнулись грузовик с легковушкой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу главного управления областной ГИБДД.

Ситуация произошла рядом с домом на Большевистской улице. Водитель Toyota Ipsum столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм. Еще три человека пострадали. Их госпитализировали. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.