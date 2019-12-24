24 декабря 2019, 18:22
Грузовик столкнулся с «ГАЗелью» в Сочи. Пострадали три человека
В Сочи зафиксировано ДТП с участием «ГАЗели» и грузового авто, в результате которого три человека получили травмы. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным издания, авария произошла сегодня утром в Лазаревском районе. По предварительной информации, водитель грузовика врезался в попутную «ГАЗель», не выдержав безопасного интервала. В результате столкновения грузовое авто снесло забор частного дома. Травмы получили оба водителя, а также пассажир «ГАЗели». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.