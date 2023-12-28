Происшествия 28 декабря 2023, 11:43 Грузовик снес остановку в Сургуте из-за сложных погодных условий

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В Сургуте водитель грузовика не справился с управлением и снес остановочный павильон, один человек пострадал. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Накануне 34-летний мужчина за рулем большегруза MAN влетел на улице Киртбая в остановку. Предположительно, он не учел, что дорога была заснеженной, и машину занесло. В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали с переломом носа и ног. По факту ДТП начали проверку.

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