Грузовик снес надземный переход во Владимирской области

Грузовик врезался в надземный пешеходный переход Владимирской области. В результате тот частично обрушился.

Об этом сообщило УМВД по региону. По данным следствия, водитель грузовика недооценил габариты груза, который он перевозил, в результате чего произошла авария.

«20 ноября… около 13:40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших в данный момент нет. Правоохранители занимаются ликвидаций последствий на месте происшествия и выясняют все детали произошедшего.

«В настоящее время движение на данном участке дороги полностью остановлено», — отметили в ведомстве.

Авария случилась на на 152 километре федеральной трассы М-7 «Волга». Объехать этот участок предложили через Ставрово — Вишневый — Покров с выходами на 103 и 156 М-7 километрах.