Грузовик снес надземный переход во Владимирской области
Надземный переход обрушился после аварии с грузовиком во Владимирской области
Грузовик врезался в надземный пешеходный переход Владимирской области. В результате тот частично обрушился.
Об этом сообщило УМВД по региону. По данным следствия, водитель грузовика недооценил габариты груза, который он перевозил, в результате чего произошла авария.
«20 ноября… около 13:40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в сообщении ведомства.
Информации о пострадавших в данный момент нет. Правоохранители занимаются ликвидаций последствий на месте происшествия и выясняют все детали произошедшего.
«В настоящее время движение на данном участке дороги полностью остановлено», — отметили в ведомстве.
Авария случилась на на 152 километре федеральной трассы М-7 «Волга». Объехать этот участок предложили через Ставрово — Вишневый — Покров с выходами на 103 и 156 М-7 километрах.