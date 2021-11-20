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    20 ноября 2021, 16:09

    Грузовик снес надземный переход во Владимирской области

    Надземный переход обрушился после аварии с грузовиком во Владимирской области

    Дарья Морозова

    Грузовик врезался в надземный пешеходный переход Владимирской области. В результате тот частично обрушился.

    Грузовик снес надземный переход во Владимирской области

    Об этом сообщило УМВД по региону. По данным следствия, водитель грузовика недооценил габариты груза, который он перевозил, в результате чего произошла авария.

    «20 ноября… около 13:40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказано в сообщении ведомства.

    Информации о пострадавших в данный момент нет. Правоохранители занимаются ликвидаций последствий на месте происшествия и выясняют все детали произошедшего.

    «В настоящее время движение на данном участке дороги полностью остановлено», — отметили в ведомстве.

    Авария случилась на на 152 километре федеральной трассы М-7 «Волга». Объехать этот участок предложили через Ставрово — Вишневый — Покров с выходами на 103 и 156 М-7 километрах.