Происшествия 29 июля 2023, 07:49 Грузовик снес легковушку на 60-м километре МКАД. Три полосы движения перекрыли из-за ДТП Дептранс Москвы опубликовал видео с моментом ДТП на 60-м километре МКАД

Читать 360tv в

Грузовик буквально снес легковой автомобиль на внутренней стороне 60-го километра МКАД. Видео с моментом аварии появилось в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Данных о пострадавших пока нет. Движение на участке автомобильной дороги сильно затруднено: перекрыли три полосы из пяти.

Дептранс также опубликовал фото с последствиями аварии. Легковушку расплющило с одного бока.

Авария случилась сегодня ранним утром в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе. Оперативные службы Москвы работают на месте. Обстоятельства ДТП уточняются.

Накануне в распоряжении «360» появилось видео с моментом аварии с китайским внедорожником и пассажирским автобусом в Казани на улице Тази Гиззата. В результате ДТП пострадали два человека: водитель автобуса и пассажирка джипа. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель внедорожника, проехав на красный свет светофора. Информации о состоянии пострадавших нет.