Грузовик снес частный дом в Чечне после столкновения с легковушкой

На появившихся кадрах видно, что спасатели стоят, окружив человека, накрытого покрывалом, рядом видны искореженная часть металлических ворот.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 11:20. На место прибыл аварийно-спасательный автомобиль, дежурящий на федеральной трассе Р-217, и спецтехника пожарно-спасательной части № 22. Всего на месте были задействованы 47 человек и девять единиц техники.

Источник фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

После столкновения водители обоих автомобилей застряли в машинах. Чтобы их достать, спасатели провели деблокировку. Водитель легковушки от полученных травм скончался. Владелец фуры получил травмы средней степени тяжести. Прибывшие на место врачи увезли его в больницу.

В частном доме в момент столкновения находился один человек. Он не пострадал. Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.