12 октября 2021, 23:39
Грузовик сгорел в Новосибирске
МЧС: очевидец оперативно потушил загоревшийся грузовик в Новосибирске
Грузовик загорелся в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В момент возгорания мимо проезжал автомобиль с цистерной воды. Его водитель быстро помог потушить пламя.
В ведомстве рассказали, что на место происшествия приехали пожарные. Полностью огонь потушили через 10 минут после начала происшествия.
Никто не пострадал. Сам грузовик поврежден огнем.