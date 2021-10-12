Грузовик сгорел в Новосибирске

Грузовик загорелся в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В момент возгорания мимо проезжал автомобиль с цистерной воды. Его водитель быстро помог потушить пламя. В ведомстве рассказали, что на место происшествия приехали пожарные. Полностью огонь потушили через 10 минут после начала происшествия. Никто не пострадал. Сам грузовик поврежден огнем.