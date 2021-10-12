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    12 октября 2021, 23:39

    Грузовик сгорел в Новосибирске

    МЧС: очевидец оперативно потушил загоревшийся грузовик в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Грузовик загорелся в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    В момент возгорания мимо проезжал автомобиль с цистерной воды. Его водитель быстро помог потушить пламя.

    В ведомстве рассказали, что на место происшествия приехали пожарные. Полностью огонь потушили через 10 минут после начала происшествия.

    Никто не пострадал. Сам грузовик поврежден огнем.