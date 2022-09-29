Грузовик сгорел на трассе во Владимирской области | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 04:06 Поделиться Telegram

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Viber Грузовик сгорел на трассе во Владимирской области

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Грузовой автомобиль загорелся на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе Владимирской области. Об этом рассказал «Царьград».

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Когда на место прибыли пожарные, кабина грузовика уже выгорела практически полностью. Специалисты потушили горящую машину. При пожаре никто не пострадал.

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