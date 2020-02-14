14 февраля 2020, 23:37
Грузовик сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге
Днем 14 февраля грузовик Renault совершил наезд на женщину-пешехода и трехлетнюю девочку, сообщило ИА «Невские новости».
По предварительным данным ГИБДД, мужчина 1964 года рождения совершал правый поворот в зоне регулируемого пешеходного перехода. На зебре он сбил женщину 1983 года рождения и трехлетнюю девочку.
Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщина получила в результате аварии травмы средней степени тяжести, сообщил портал «Дни.ру».
Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.