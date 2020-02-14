Грузовик сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

По предварительным данным ГИБДД, мужчина 1964 года рождения совершал правый поворот в зоне регулируемого пешеходного перехода. На зебре он сбил женщину 1983 года рождения и трехлетнюю девочку.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщина получила в результате аварии травмы средней степени тяжести, сообщил портал «Дни.ру».

Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.