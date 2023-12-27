Происшествия 27 декабря 2023, 12:23 Грузовик сбил водителя во время аварийной остановки во Владимирской области

Читать 360tv в

В Петушинском районе Владимирской области во вторник, 26 декабря, грузовик сбил водителя, который совершил на трассе аварийную остановку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по области.

Водитель Fiat Ducato остановился, чтобы починить фургон. Он частично припарковал авто на обочине, частично — на проезжей части. Водитель Hino не заметил его и врезался в машину. Водитель фургона погиб на месте. По факту аварии начали проверку.

Авторы: