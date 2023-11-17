Происшествия 17 ноября 2023, 08:32 Грузовик сбил водителя, который вышел из другой машины на востоке Москвы Дептранс Москвы: грузовик сбил вышедшего из машины водителя на Косинском шоссе Сайт мэра и правительства Москвы

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В Восточном округе Москвы большегруз наехал на водителя, который вышел из другого автомобиля на дорогу. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, авария случилась рано утром в пятницу на Косинском шоссе.

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Прибывшие сотрудники оперативных служб устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. О состоянии пострадавшего данных пока что нет.

В дептрансе отметили, что движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП произошло несколько часов назад на юге Москвы в Московоречье-Сабурове. Там перевернулся груженый землей самосвал. Для устранения последствий к месту аварии отправили пожарный кран.

Ранее в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.