Происшествия 07 сентября 2023, 15:30 Грузовик сбил велосипедистку в Санкт-Петербурге

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Женщина попала под колеса грузового автомобиля на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.TV.

По предварительным данным, мужчина за рулем КамАЗа при повороте налево не заметил женщину, которая ехала на велосипеде, и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позже от полученных в ДТП травм она скончалась.

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Отмечается, что против водителя грузовой фуры возбудили уголовное дело.