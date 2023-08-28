Происшествия 28 августа 2023, 18:11 Грузовик сбил велосипедиста в Пензенской области

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Грузовой автомобиль сбил велосипедиста на трассе в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 24-летний водитель КамАЗа не заметил мужчину, передвигавшегося по дороге на велосипеде, и сбил его.

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Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, по факту аварии проводится проверка.