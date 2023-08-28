28 августа 2023, 18:11
Грузовик сбил велосипедиста в Пензенской области
Грузовой автомобиль сбил велосипедиста на трассе в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 24-летний водитель КамАЗа не заметил мужчину, передвигавшегося по дороге на велосипеде, и сбил его.
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Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, по факту аварии проводится проверка.
ДТП
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