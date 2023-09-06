Происшествия 06 сентября 2023, 17:33 Грузовик сбил пешехода в Нижегородской области

Читать 360tv в

Пешеход попал под колеса грузового автомобиля «Урал» в селе Стрелка Вадского округа Нижегородской области 5 сентября. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза не успел среагировать и сбил человека, который перебегал дорогу прямо перед грузовой фурой.

Реклама

Отмечается, что от полученных травм пешеход скончался на месте аварии.