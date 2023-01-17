Происшествия 17 января 2023, 18:19 Грузовик сбил пешехода и врезался в автобус в Нижнем Новгороде

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Серьезное ДТП произошло на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Водитель грузовика сбил женщину, а после врезался в автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

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Грузовик Volvo сбил 25-летнюю девушку на пешеходном переходе. После большегруз въехал в рейсовый автобус, который находился на остановке. В результате девушку с травмами доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.