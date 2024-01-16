Происшествия 16 января 2024, 22:39 Грузовик сбил пенсионерку в Петербурге «Фонтанка»: в Санкт-Петербурге самосвал сбил пенсионерку, ее госпитализировали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожилая женщина попала под колеса самосвала недалеко от станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, ее госпитализировали. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Наличной улице в Василеостровском районе во вторник, 16 января.

Реклама

Пенсионерка переходила дорогу к трамваю, когда ее сбил 37-летний водитель самосвала Shacman. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже издание уточнило, что медики зафиксировали у 83-летней петербурженки травматическую ампутацию обеих ног.

Ранее семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Рязанской области. Она была пассажиркой Lada Granta. Женщина, управляющая автомобилем, получила травмы, ее госпитализировали. По информации полиции, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.